18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde süper golcü! 25 maç 17 gol

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren Fenerbahçe, bu süreçte transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Genç ve maliyeti düşük isimlere yönelen sarı-lacivertliler, bu sezon takımında 25 karşılaşmaya çıkıp 17 gol atan ismin peşine düştü. İşte süper golcünün bonservis bedeli de detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 10:27
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçe'ye transferde süper golcü! 25 maç 17 gol

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.

  • 2
  • 8
Fenerbahçe'ye transferde süper golcü! 25 maç 17 gol

Vedat Muriç'in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe'ye transferde süper golcü! 25 maç 17 gol

Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe'ye transferde süper golcü! 25 maç 17 gol

1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI!
Takvim'in haberine göre; Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe'ye transferde süper golcü! 25 maç 17 gol

4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ
Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör