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Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu takımda tutmak isterken, tecrübeli sağ bekin Fenerbahçe sorusuna verdiği cevap transferdeki belirsizliği ortadan kaldırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:33
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Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Şampiyonluk hasreti 6 yıla çıkan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan sarı-lacivertliler, yabancı sınırının düşmesiyle de yerli arayışına başlamıştı.

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Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Bu doğrultuda Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kapan, Caner Erkin'i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için ikna eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren sarı-lacivertlilerin, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

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Gökhan Gönül transferini açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. siyah-beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı.

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