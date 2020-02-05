05 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor... Çeyrek final ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve İstanbul'a büyük bir avantajla geri döndü. Karşılaşmada Mevlüt Erdinç 2 gol atıp yıldızlaşırken, Deniz Türüç bir penaltı kaçırdı. Kırklarelispor taraftarı stada sığmadı, karşılaşmayı çatılara çıkarak takip etti. İşte maçtan öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 17:28
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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk mücadelesinde GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, eşleşmenin ilk ayağında büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleriyle sürüyor. Çeyrek final ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertliler bu skorla bir üst tur için büyük avantaj elde etti. Karşılaşmanın 2 golünü Mevlüt Erdinç kaydederken, 3. gol, Kırklarelisporlu oyuncu İbrahim Sürgülü'nün talihsiz vuruşu sonucu geldi.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi taraftarlar çatılardan izlerken ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Maçın devre arasında ise soyunma odası yolunda enteresan görüntüler yayıncı kuruluş A Spor'un kameralarına takıldı.

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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.

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