GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor... Çeyrek final ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve İstanbul'a büyük bir avantajla geri döndü. Karşılaşmada Mevlüt Erdinç 2 gol atıp yıldızlaşırken, Deniz Türüç bir penaltı kaçırdı. Kırklarelispor taraftarı stada sığmadı, karşılaşmayı çatılara çıkarak takip etti. İşte maçtan öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 17:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





