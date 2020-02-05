05 Şubat 2020, Çarşamba
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GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesinden kareler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor... Çeyrek final ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı ve İstanbul'a büyük bir avantajla geri döndü. Karşılaşmada Mevlüt Erdinç 2 gol atıp yıldızlaşırken, Deniz Türüç bir penaltı kaçırdı. Kırklarelispor taraftarı stada sığmadı, karşılaşmayı çatılara çıkarak takip etti. İşte maçtan öne çıkan detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 17:28
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