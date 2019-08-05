Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı yıldız Giuliano ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 29 yaşında futbolcu Türkiye'ye dönüyor.