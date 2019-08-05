05 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı yıldız Giuliano ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 29 yaşında futbolcu Türkiye'ye dönüyor.

Giriş Tarihi: 05.08.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 15:21
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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Geçen sezon başında Fenerbahçe'den Al Nasr'a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Giuliano'ya yeniden Türkiye yolu gözüktü.

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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe forması giydiği dönem gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Milliyet'in haberine göre; Abdullah Avcı'dan sonra Başakşehir'in başına gelen Okan Buruk Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda harekete geçen Başakşehir yönetimi Al Nasr ile kiralamak için görüşmeler başladı.
Giuliano transferi için pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Giuliano Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı

29 yaşındaki futbolcu da daha önce Süper Lig'de forma giymesinden dolayı Giuliano transfere sıcak bakıyor.

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