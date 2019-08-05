05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: "Onları alırsanız şampiyon oluruz"
Yaz transfer döneminin hızlı takımlardan olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları hız kazandı. Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktörü Damien Comolli ile gerçekleştirdiği toplantıda istediği üç ismin alındığı takdirde sezon sonuda şampiyonluğa ulaşacaklarının sözünü verdi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 15:48
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