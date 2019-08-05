05 Ağustos 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: "Onları alırsanız şampiyon oluruz"

Yaz transfer döneminin hızlı takımlardan olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları hız kazandı. Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Emre Belözoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktörü Damien Comolli ile gerçekleştirdiği toplantıda istediği üç ismin alındığı takdirde sezon sonuda şampiyonluğa ulaşacaklarının sözünü verdi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 15:48
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz

Son olarak Deniz Türüç'ü renklerine bağlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz

Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, savunma ve orta sahaya da acil olarak takviye bekliyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz

Teknik Direktör Ersun Yanal, üç ismin acil olarak transfer edilmesini istiyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal garanti verdi: Onları alırsanız şampiyon oluruz

Bu isimlerin kadroya katılmasıyla Yanal'a göre takım seviye atlayacak.

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