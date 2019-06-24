24 Haziran 2019, Pazartesi
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Gervinho için transfer savaşı!
Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok ismi gündemine aldı. Son olarak İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte dev transfer savaşının detayları...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 01:07 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 08:00
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Gervinho bombası!
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Gervinho bombası!
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Gervinho bombası!
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