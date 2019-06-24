24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Gervinho için transfer savaşı!

Yaz transfer döneminin açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadrolarını güçlendirmek ve şampiyonluk yarışında geride kalmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok ismi gündemine aldı. Son olarak İtalyan basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. İşte dev transfer savaşının detayları...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 01:07 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 08:00
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Gervinho bombası!
Gervinho bombası!

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Gervinho bombası!
Gervinho bombası!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına son sürat devam ederken İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

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Gervinho bombası!
Gervinho bombası!

Parmatoday sitesi dün heyecan yaratan bir iddia ortaya attı. Parma'da yılda 1.3 milyon euro kazanan Gervinho için Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği iddia edildi.

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Gervinho bombası!
Gervinho bombası!

Üç kulübün, Fildişi Sahilli oyuncuya çok daha iyi ve yüksek bir ücret ödemeye hazır oldukları kaydedildi.

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Gervinho bombası!
Gervinho bombası!

Haberde, 32 yaşındaki kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklifin olmadığı ancak yakın zamanda bu yönde gelişmeler yaşanacağı aktarıldı.

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