Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar çok ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 01:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





