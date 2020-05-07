07 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listedeki yıldız isimle ilk teması kurduğu ve Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'e Türkiye'yi sorduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:50
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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba

Sezonun ikinci yarısında büyük düşüş yaşayan ve Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayarak şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde sil baştan bir kadro oluşturarak bu hedefi doğrultusunda girişimlerine başladı.

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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba

Kanarya'da sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevine getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, yeni teknik direktörün kim olacağı ise merak konusu.

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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba

Kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa etmesi sonrası yerli ve yabancı birçok çalıştırıcıyla görüşen sarı-lacivertlilerin listesindeki 1 numaralı isimse Nenad Bjelica...

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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba

Yönetimin son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaştığı sezon sonunda resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

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