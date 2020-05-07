07 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'yi sordu Gomis anlattı! Transferde büyük bomba
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listedeki yıldız isimle ilk teması kurduğu ve Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'e Türkiye'yi sorduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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