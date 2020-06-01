01 Haziran 2020, Pazartesi

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George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan ve Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Vedat Muriqi'nin ayrılık ihtimaline karşın forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekiplerinden Reading forması giyen George Puscas ile ilgilendiği iddia edilmişti. Ülke basınına konuşan Rumen golcü, sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 18:42
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George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Başta Tottenham, Lazio ve Napoli olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarına giren Vedat Muriqi'ye istenen teklifin gelmesi halinde Kosovalı golcüyle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, forvet arayışlarını hızlandırdı.

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George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran sarı-lacivertlilerin, Reading forması giyen George Puscas ile ilgilendiği iddia edlimişti.

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George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Digi Sport'a konuşan Rumen futbolcu, sarı-lacivertli takım ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

İşte Puscas'ın açklamaları:

"READING'TE ÇOK MUTLUYUM"

"Reading'te çok mutluyum. Taraftarlar beni harika karşıladı. Sakatlığım nedeniyle birkaç maç kaçırdım ancak burada mutluyum ve taraftarların bana desteği devam ediyor. Reading'te yaptıklarım kendimi geliştirmemde çok yardımcı oldu.

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