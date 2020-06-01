George Puscas'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

İşte Puscas'ın açklamaları:

"READING'TE ÇOK MUTLUYUM"

"Reading'te çok mutluyum. Taraftarlar beni harika karşıladı. Sakatlığım nedeniyle birkaç maç kaçırdım ancak burada mutluyum ve taraftarların bana desteği devam ediyor. Reading'te yaptıklarım kendimi geliştirmemde çok yardımcı oldu.