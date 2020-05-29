29 Mayıs 2020, Cuma

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Emre Belözoğlu'dan Mehmet Aurelio'ya övgü dolu sözler!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, teknik heyete katılan Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Aurelio için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 17:18
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Emre Belözoğlu'dan Mehmet Aurelio'ya övgü dolu sözler!

Önümüzdeki sezon itibarıyla Fenerbahçe'nin sportif direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu gündemi değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun o açıklamaları...


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Emre Belözoğlu'dan Mehmet Aurelio'ya övgü dolu sözler!

"Kolay bir süreç değil. Hem ülkemiz için, hem dünya için, tüm meslek grupları için kolay bir süreç değil. Futbolcular için de kolay bir süreç olmadı.

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Emre Belözoğlu'dan Mehmet Aurelio'ya övgü dolu sözler!

Futbolcular olarak karantina sürecini evimizde bireysel antrenmanlar yaparak geçirdik. TFF'ye teşekkür ediyorum. Riva'da bize çok iyi karşıladılar. Önceliğimiz sağlığımız ve ailemizin sağlığıydı."

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Emre Belözoğlu'dan Mehmet Aurelio'ya övgü dolu sözler!

"BİZ BİR ŞEYE ZORLANMAK İSTEMİYORUZ"
"Gerçekçi olmak lazım. Bu sezon başı planlaması gibi olmayacaktır. Bu ciddi psikolojik bir süreç. Hastalığı bizim saha içinde ya da antrenmanda kapmamızdan ziyade, sosyal yaşantımız devam edecek.

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Emre Belözoğlu'dan Mehmet Aurelio'ya övgü dolu sözler!

Çocukluk hayalimiz futbolculuk, sahaya girdiğimize her şeyi unutabiliriz. (Tebessümle) Ben bütün futbolcuların sahaya indikten sonra pandemi sürecini unutacağını düşünüyorum.

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