23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Yaz transfer döneminde iddialı transferler yapan ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarları tatmin etmişti. Devre arasında kadrosuna sadece Simon Falette'yi transfer edebilen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda aldığı şok puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve büyük ölçüde yarışa havlu atmıştı. Kötü gidişata 'dur' diyemeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışlarına hız vermiş ve gündemine birçok isim gelmişti. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörünü belirledi ve yeni teknik adamın geleceği tarih de netleşti. İşte detaylar...
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