23 Mayıs 2020, Cumartesi

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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Yaz transfer döneminde iddialı transferler yapan ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarları tatmin etmişti. Devre arasında kadrosuna sadece Simon Falette'yi transfer edebilen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda aldığı şok puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve büyük ölçüde yarışa havlu atmıştı. Kötü gidişata 'dur' diyemeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın, Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışlarına hız vermiş ve gündemine birçok isim gelmişti. Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörünü belirledi ve yeni teknik adamın geleceği tarih de netleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 12:52
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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Fenerbahçe Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla girmiş ve yaz transfer döneminde adından söz ettirecek transferlere imza atmıştı.

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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz Türüç, Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında taraftarının beklentilerini karşılamıştı.

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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Devre arasında taraftarların beklediği transferleri yapamayan sarı-lacivertliler, kadrosuna bir tek Simon Falette'yi kadrosuna katabilmişti.

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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

İkinci yarının başlamasıyla birlikte üst üste puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.

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Geleceği tarih belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Kadıköy'de Galatasaray'a 21 yıl sonra yenilmesiyle birlikte Sarı Kanarya adeta dibi görmüştü.

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