17 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan ve yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte çoğu bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, Galatasaray'ın da gündemine gelen başarılı futbolcuyu takas yoluyla renklerine bağlamayı planlıyor. İşte hedefteki isim ve sarı-lacivertlilerin takasta kullanacağı futbolcu... Son dakika Fenerbahçe haberleri.

Giriş Tarihi: 17.06.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 12:57
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

Dünyada hayatı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgınının ardından Süper Lig 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etmiş ve Fenerbahçe Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etmişti. Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe'de, transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından 3 aydır teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hemen önce hoca krizini geçici olarak çözmüştü.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu da teknik ekibe dahil eden ve Tahir Karapınar'ın gelmesiyle antrenör Serdar Dayat ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transferde de somut adımlar atmaya başladı.

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