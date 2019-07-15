15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Taraftarına geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda ligi zirvede bitirerek hem 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Ersun Yanal ve teknik ekibin raporu doğrultusunda ilerleyen sportif direktör Damien Comolli, iki yıldızın transferini daha bitirmek üzere. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 10:54
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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor

Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları bu amaç doğrultusunda sürüyor.

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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor

Kadrosunda radikal değişiklikler yapan Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor

Dış transfer gibi iç transferde de hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sözleşmeleri sona eren Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Roman Neustadter ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor

Sezon başında kiralanan ancak performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani, Yassine Benzia ve Andre Ayew ile de yola devam edilmedi.

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