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Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! Comolli o isimleri de bitiriyor
Yaz transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Taraftarına geçtiğimiz sezonu unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, yeni sezonda ligi zirvede bitirerek hem 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Ersun Yanal ve teknik ekibin raporu doğrultusunda ilerleyen sportif direktör Damien Comolli, iki yıldızın transferini daha bitirmek üzere. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 10:54
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