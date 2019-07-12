12 Temmuz 2019, Cuma
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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de Garry Rodrigues imzayı atacak. Al Ittihad'da yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü. İşte Rodrigues'in alacağı ücret...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 11:18
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