12 Temmuz 2019, Cuma

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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de Garry Rodrigues imzayı atacak. Al Ittihad'da yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü. İşte Rodrigues'in alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 11:18
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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'le uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı.

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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'la kiralık konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü.

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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Gece yarısı İstanbul'a gelen Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalalayacak.

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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'dan 9 milyon Euro bedelle transfer olan yıldız futbolcunun alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar...

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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

'HAYAT SÜRPRİZLERLE DOLU' DEDİ YOLA ÇIKTI

Al Ittihad'da teknik direktör Slaven Bilic'in takımdan ayrılması ve yaşanan küçülme sonrasında gözden çıkarılan Rodrigues'in sarı-lacivertlilerle 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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