Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Garry Rodrigues'e İstanbul'a getiren saı-lacivertliler dünya yıldızı ile de görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





