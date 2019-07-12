12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Garry Rodrigues'e İstanbul'a getiren saı-lacivertliler dünya yıldızı ile de görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 09:44
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