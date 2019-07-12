12 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Garry Rodrigues'e İstanbul'a getiren saı-lacivertliler dünya yıldızı ile de görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 09:44
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Ersun Yanal ile gelecek sezon şampiyonluğa yürümeyi hedefleyen Kanarya, Garry Rodrigues'ten sonra dünya yıldızı ile temasa geçti.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Sarı-lacivertli yönetim oyuncu ile maaş konusunda pazarlıklara başladı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Pazarlıklar başladı

Sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla Alman yıldız Sami Khedira önerildi. Oyuncuyla pazarlıklar başladı.

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