Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devler onun için yarışta! Jose Mourinho, Antonio Conte ve Frank Lampard...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devler onun için yarışta! Jose Mourinho, Antonio Conte ve Frank Lampard...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devler onun için yarışta! Jose Mourinho, Antonio Conte ve Frank Lampard...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sonuna gelinirken tüm kulüplerde olduğu gibi Fenerbahçe'de de yeni sezonun planlamaları başladı. Sarı lacivertli ekip, ilk olarak teknik direktör gündemini çözüme kavuşturmayı ardından ise transfer çalışmalarına yoğunlaşmayı planlıyor. Öte yandan bir diğer gündem maddesi ise başarılı performanslarıyla önemli kulüplerin radarına giren futbolcular. İşte Kanarya'da transferin gözdesi olan o yıldız ve sarı lacivertlilerin transfer planlamaları... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB haberleri)

Yayın Tarihi: 21.05.2022- 19:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022- 19:20
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Devler onun için yarışta! Jose Mourinho, Antonio Conte ve Frank Lampard...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun sonuna gelinirken Fenerbahçe'de yeni sezonun planlamaları başladı.

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