Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Süper Lig'e Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, bu hafta Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. ilk maçı 5-0'lık net bir skorla kazanan sarı-lacivertliler de zorlu mücadelede hedef 3 puan. Fenerbahçe'de ayrıca transfer çalışmaları da sürüyor. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda 3 bölge için transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 12:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





