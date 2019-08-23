23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Süper Lig'e Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, bu hafta Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. ilk maçı 5-0'lık net bir skorla kazanan sarı-lacivertliler de zorlu mücadelede hedef 3 puan. Fenerbahçe'de ayrıca transfer çalışmaları da sürüyor. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda 3 bölge için transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da flaş bir ayrılık da yaşanabilir...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 12:30
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

  • 2
  • 14
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Zorlu mücadelenin hazırlıkları sürerken Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde 3 bölge için çalışmalar sürüyor.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda belirlenen isimlerle temas kuran Kanarya'da transferlerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Real Madrid'e gidiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdan gönderilmesi planlanan isimler üzerinde çalışmalar sürüyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör