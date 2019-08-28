28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!
Süper Lig'e iki galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişken kötü bir haber geldi. Kanarya'da iki transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe'nin gündemini uzun süredir meşgul eden yıldız isme Monaco da talip oldu.
Giriş Tarihi: 28.08.2019 15:43
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