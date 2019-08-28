28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!

Süper Lig'e iki galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişken kötü bir haber geldi. Kanarya'da iki transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe'nin gündemini uzun süredir meşgul eden yıldız isme Monaco da talip oldu.

Giriş Tarihi: 28.08.2019 15:43
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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor.

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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!

Sarı-Lacivertlilerde tek gündem Gustavo transferi...

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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!

Transferin bitmesine bir haftadan az bir süre kala sarı-lacivertlilerin birkaç gün içinde Gustavo transferini bitirmesi bekleniyordu.

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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!

Marsilya ile bağlarını koparan ve tecrübeli futbolcu Adil Rami'ye 1 1 yıllık imza attıran Fenerbahçe, bu sefer bir başka Marsilya forması giyen Luiz Gustavo için pazarlıklara devam ediyordu.

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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye de kötü haber!

SON TEKLİF 5,5 MİLYON EURO 1 MİLYON EURO BONUS

Takımın önemli bir parçası olan ve Villas Boas'ın kesinlikle göndermeyi düşünmediği Luiz Gustavo'yu renklerine bağlamak isteyen sarı lacivertli kulübün Fransızlara 5,5 milyon Euro 1 milyon Euro bonus teklif ettiği öğrenildi.

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