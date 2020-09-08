F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Stoper bölgesi için nokta atış yapmak isteyen Fenerbahçe hedefine Marcel Tisserand'ı aldı. Sarı-lacivertliler özellikle teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği oyuncu konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kongolu savunmacının özellikleri ise oldukça dikkat çekici işte detaylar...



