08 Eylül 2020, Salı

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F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Stoper bölgesi için nokta atış yapmak isteyen Fenerbahçe hedefine Marcel Tisserand'ı aldı. Sarı-lacivertliler özellikle teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği oyuncu konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kongolu savunmacının özellikleri ise oldukça dikkat çekici işte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 15:35
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F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Transferin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.

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F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun partnerini Almanya'da buldu.

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F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Fenerbahçeli kurmaylar, uzun süredir temaslarını sürdürdüğü Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

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F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Kongolu stoperin yakın zamanda İstanbul'a gelmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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F.Bahçe'de hedef isim Tisserand'ın bilinmeyenleri

Emre Belözoğlu'nun transferinde başrolü oynadığı 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili bilinmeyen detayları derledik.

İşte Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri...

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