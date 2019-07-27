27 Temmuz 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Fenerbahçe'de sakatlık krizi sonrası bir nebze olsun sevindiren gelişme... Sarı lacivertlilerde peş peşe gelen kötü haberler sonrası çözüm bulundu. Eski oyuncusu Simon Kjaer için gün sayan Kanarya'da transferin sonuca bağlanması an meselesi ancak henüz sıkıntılar giderilmiş değil. Hal böyle olunca eli kolu bağlı oturmak yerine mevcut kadroya takviye altyapıdan geldi. İşte o isim ve oyuncuya dair bilgiler...

Giriş Tarihi: 27.07.2019 17:20
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Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Yurt dışı kamp çalışmalarının ilk bölümünde Avusturya'da bulunan ve 2 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, Audi Cup öncesinde talihsizlikler yaşadı.

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Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Hertha Berlin ile kampın son günü oynanan hazırlık maçında ayak bileği burkulan Tolgay Arslan'ın dışında Serdar Aziz'den de kötü haber gelmesi tedirginlik yarattı.

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Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Saha kenarında yapılan müdahale sonunda sedye ile oyun alanını terk eden Tolgay, 1.5 ay gibi bir süre takımda yer almayacak.

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Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Aynı karşılaşmada takım arkadaşlarından Jailson'un vuruşunda eline top çarpan ve saha kenarında yapılan tedavi sonrası bandaj takılan Serdar Aziz'in çekilen MR sonucu el bileğinde çatlak olması sebebiyle 1 aya yakın süre takımla birlikte olamayacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Fenerbahçe teknik heyeti yaşanan bu olumsuzlukların ardından kafa karmaşası yaşasa da Stuttgart'tan altyapıya ve profesyonel sözleşme imzalanan isim imdada yetişti.

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