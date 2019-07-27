Fenerbahçe yeni stoperini buldu!

Fenerbahçe'de sakatlık krizi sonrası bir nebze olsun sevindiren gelişme... Sarı lacivertlilerde peş peşe gelen kötü haberler sonrası çözüm bulundu. Eski oyuncusu Simon Kjaer için gün sayan Kanarya'da transferin sonuca bağlanması an meselesi ancak henüz sıkıntılar giderilmiş değil. Hal böyle olunca eli kolu bağlı oturmak yerine mevcut kadroya takviye altyapıdan geldi. İşte o isim ve oyuncuya dair bilgiler...