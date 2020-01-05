Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sol bek, stoper ve forvet takviyelerine ağırlık veren sarı-lacivertlilerin gündemindeki 1 numaralı isimse Ricardo Rodriguez... Yönetim, 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve Milan'ın 9 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği İsviçreli futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 15:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





