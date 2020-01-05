05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sol bek, stoper ve forvet takviyelerine ağırlık veren sarı-lacivertlilerin gündemindeki 1 numaralı isimse Ricardo Rodriguez... Yönetim, 1.5 yıllığına kiralamak istediği ve Milan'ın 9 milyon Euro bonservis bedeli biçtiği İsviçreli futbolcunun transferini bitirememesi halinde oyuncunun alternatifini belirledi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 05.01.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 15:41
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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyerek ligi 6. tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yaptı.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

Başta Gustavo, Muriç, Kruse ve Rodrigues olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon başında aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

İlerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve özellikle deplasmanda oldukça sıkıntı çeken Sarı Kanarya, ligin ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

Sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak isteyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Rodriguez olmazsa o gelecek

FFP nedeniyle bonservisi elinde olan ve kiralayabileceği oyunculara yönelen sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek, stoper ve forvet transferlerine verilmiş durumda...

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