16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan Roma'nın tecrübeli sol beli Aleksandar Kolarov transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 16.06.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 13:25
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