Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan Roma'nın tecrübeli sol beli Aleksandar Kolarov transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





