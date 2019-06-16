16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan Roma'nın tecrübeli sol beli Aleksandar Kolarov transferinde pürüz çıktığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 16.06.2019 13:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 13:25
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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

Geçtiğimiz sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

'BENFICA FEJSA'YI ARAYACAKTIR'

Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'nın, Fenerbahçe'ye yakın olmasıyla ilgili Portekiz'in önde gelen yorumcularından Luis Aguilar'dan önemli bir analiz geldi.

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Fenerbahçe'ye Kolarov transferinde kötü haber!

Aguilar, "İlk yılında sakatlıkla boğuştu. Formayı kaybetti, ama azimliydi. Defans hattına katkısı büyük. Aranacaktır." dedi.

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