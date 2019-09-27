27 Eylül 2019, Cuma

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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mutlak üç puan için sahaya çıkacak olan iki ezeli rakip, kritik mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri takımlarının sahadan galibiyetle ayrılması takdirde oyuncularına ödeyeceği primi de belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 15:04
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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın da hazırlıkları tamamlandı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri

Galatasaray seyirci avantajıyla rakibi devirmenin Fenerbahçe ise ezeli rakibi deplasmanda yenmenin hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri

Teknik direktör Fatih Terim, takımının başında yer alamayacağı için cezası biten yardımcısı Levet Şahin'e yapması gerekenleri tembihledi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise oyuncularından derbi zaferi istedi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri

Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

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