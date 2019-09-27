27 Eylül 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mutlak üç puan için sahaya çıkacak olan iki ezeli rakip, kritik mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçti. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri takımlarının sahadan galibiyetle ayrılması takdirde oyuncularına ödeyeceği primi de belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.09.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 15:04
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"