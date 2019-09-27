28 Eylül 2019, Cumartesi
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Galatasaray ile Muriç görüşmesi ortaya çıktı!
Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için bekleyişe geçen Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray ile transferi için kıyasıya yarıştığı ve kadrosuna kattığı Kosovalı golcü, gerek Fenerbahçe gerekse Kosova Milli Takımı ile gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarında girdi. Çaylur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal Adı Juventus, Manchester United ve Atletico Madrid ile anılan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer süreci, Galatasaray ile transfer görüşmesi ve Rizespor'un alacağı payın yanı sıra birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.09.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 09:33
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