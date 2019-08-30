30 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular
Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de takviye çalışmalarına hız verildi. Pazartesi günü sona erecek transfer dönemi öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo... Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın geçtiğimiz günlerde Gustavo transferiyle ilgili yaptığı açıklama taraftarların moralini bozsa da, Fransız basınından 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 11:35
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