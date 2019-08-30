30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular

Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de takviye çalışmalarına hız verildi. Pazartesi günü sona erecek transfer dönemi öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde hedef Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo... Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'ın geçtiğimiz günlerde Gustavo transferiyle ilgili yaptığı açıklama taraftarların moralini bozsa da, Fransız basınından 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 11:35
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular

Teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden hareketlilik başladı.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular

Stoper sorununu çözen sarı-lacivertliler, forvet transferi için de Mevlüt Erdinç ile anlaşılmasının ardından tüm dikkatini orta saha transferi üzerine yoğunlaştırdı.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular

Orta alana yapılacak takviyenin ardından transferi noktalayacak olan Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isimse Luiz Gustavo...

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcu için uzun zamandır girişimlerini sürdüren yönetimin, Marsilya ile 5.5 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaştığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Resmen duyurdular

32 yaşındaki futbolcuyla ise 3+1 yıllık sözleşme yapılacağı öne sürülmüştü.

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