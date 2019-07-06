06 Temmuz 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Ersun Yanal'ın 'şampiyon olacağız' dediği sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dört futbolcuya imza attırırken, birçok futbolcuyla da prensip anlaşmasına varmıştı. Yanal'ın çok istediği isim için gelen haberler ise Fenerbahçe'de moralleri bozdu...

Giriş Tarihi: 06.07.2019 16:30
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Gelecek sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, transferin de en hareketli takımı oldu.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Sarı-Lacivertliler şimdiye dek Murat Sağlam, Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar transferlerini açıklarken; Garry Rodrigues, Kolarov, Altay Bayındır ve Vedat Muriç transferlerini de kısa sürede duyurması bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Bonservisle transfer yapabilmek için Eljif ve Jailson'u gönderme kararı alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeye kalitesi tartışılmayacak bir ismi yönetimden istemişti.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Bu bölge için Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen Marsilya'nın orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya İtalya'dan talip çıktı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fransa basınında yer alan habere göre; Fiorentina, 32 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya 10 milyon euro teklif etti.

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