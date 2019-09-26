26 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi. Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşmaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacak olan sarı-lacivertliler, Garry Rodrigues'in sakatlığı ile sarsılmıştı. Rodrigues'in sakatlığı sonrası teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin canını sıkan bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:07
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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...
Fenerbahçe'de kritik Galatasaray derbisi öncesi istenmeyen bir gelişme yaşandı.
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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...
Sarı-lacivertliler Cumartesi günü dev derbi maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği derbi maçının hazırlıklarına Fenerbahçe tam gaz devam ediyor.
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Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başladı.
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