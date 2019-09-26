Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Rodrigues'ten sonra...

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe çalışmalarına hız verdi. Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşmaya mutlak üç puan hedefiyle çıkacak olan sarı-lacivertliler, Garry Rodrigues'in sakatlığı ile sarsılmıştı. Rodrigues'in sakatlığı sonrası teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin canını sıkan bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





