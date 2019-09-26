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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisine bambaşka 11!
Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak. Derbi kadrosunu belirlemeye çalışan başarılı hoca, defans ve orta sahada farklı alternatifler üzerinde duruyor. Ersun Yanal antrenmanlarda her oyuncusu ile tek tek ilgilenirken kafasında 4 tane ilk 11 belirledi. İşte Ersun Yanal'ın 4 boyutlu Fenerbahçe'si...
Giriş Tarihi: 26.09.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 07:32
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