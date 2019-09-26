Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, ara transfer ve sezon sonu planlamasına da şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. İşte Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'deki son gelişmeler... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 16:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





