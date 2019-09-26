26 Eylül 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Kanarya, ara transfer ve sezon sonu planlamasına da şimdiden başladı. Teknik direktör Ersun Yanal ve teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak oyuncuları belirledi. İşte Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'deki son gelişmeler... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 16:14
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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Basına 25 dakikalık ilk bölümü açık olarak gerçekleştiren idman daha sonra topla çalışma ile devam etti.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçeli futbolcular basına açık olan bölümünde ise ikili koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! 4 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını sportif direktör Damien Comolli ile idari menajer Volkan Ballı da takip etti.

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