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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Forvet takviyesi yapmak isteyen Süper Lig'in iki büyük kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündemine Mario Mandzukic'i almıştı. Hırvat futbolcu kendisine gelen teklifi kabul etti ve anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:12
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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Süper Lig'in başlamasının ardından forvet bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya satışı, Beşiktaş'ta ise Burak Yılmaz'ın Lille transferinin ardından iki kulüpte birçok isimle anılmıştı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan dünya yıldızı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Mario Mandzukic, eski kulübü Al-Duhail ile sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için birçok kulübün radarına girdi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Mario Mandzukic'e Roma, Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

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