Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı

Forvet takviyesi yapmak isteyen Süper Lig'in iki büyük kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündemine Mario Mandzukic'i almıştı. Hırvat futbolcu kendisine gelen teklifi kabul etti ve anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri