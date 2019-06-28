Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Ancak Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fatih Terim'in Diagne'nin yerine düşündüğü isim Fenerbahçe'ye imza atmak üzere!