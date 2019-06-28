28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Ancak Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fatih Terim'in Diagne'nin yerine düşündüğü isim Fenerbahçe'ye imza atmak üzere!

Giriş Tarihi: 28.06.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 16:54
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Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

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Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Üç kulvarda da iddialı olabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

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Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

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Galatasaray anlaşmıştı Fenerbahçe'ye gidiyor!

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

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