Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başlamıştı. Alınan iyi sonuçların ardından gelen sakatlıklar sarı-lacivertli ekipte moralleri bozmuştu. Fenerbahçe'de çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'nın yıldız futbolcusu devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...