09 Ekim 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başlamıştı. Alınan iyi sonuçların ardından gelen sakatlıklar sarı-lacivertli ekipte moralleri bozmuştu. Fenerbahçe'de çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'nın yıldız futbolcusu devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:31
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Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de sezonun henüz başındayken sakatlanan oyuncular teknik direktör Ersun Yanal'ın işlerini zorlaştırdı.

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Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

İyi bir yedek kulübesine sahip olmadığını savunan Yanal, sakatların dönmesini dört gözle beklerken şok bir haber geldi.

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Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

Fenebahçe'nin geçtiğimiz sezon 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses için yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.

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Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen kanat oyuncusu devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.

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