09 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi başlamıştı. Alınan iyi sonuçların ardından gelen sakatlıklar sarı-lacivertli ekipte moralleri bozmuştu. Fenerbahçe'de çok konuşulacak bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'nın yıldız futbolcusu devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:31
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"