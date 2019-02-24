24 Şubat 2019, Pazar

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Futbol otoriteleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Fotomaç gazetesi yazarları, yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini mercek altına aldı.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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Futbol otoriteleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Fotomaç, yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini mercek altına aldı. Yazarlarımız, iki takımı da artısı, eksisiyle analiz edip galibiyet şanslarını değerlendirdi.

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Futbol otoriteleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş'ın seyirci desteğiyle avantajlı olduğu görüşü ağırlık kazanırken, ortak yorum ise 'orta sahada daha iyi savaşan takımın galip geleceği' şeklinde oldu.

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Futbol otoriteleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

İşte, ilk temennimizin 'centilmenlik ve güzel futbolun kazanması' olduğu dev derbi mücadelesi için otoritelerin yorumları:

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Futbol otoriteleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ | BEKLERİN SAVAŞI
Hiçbir şey iki taraf için de kolay olmayacak. Derbinin klasiğinde 'Favori taraf kaybeder' derler. Maçın kazanmaya yakın görünen ve daha çok ihtiyacı olanı Beşiktaş. Geleneklerle yeteneklerin ilginç bir tartısı olacak. Şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş'ın 3 puadan başka şansı yok.

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Futbol otoriteleri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş kurgusu, oyun isteği, alacağı risk ve taraftarıyla kazanacağı motivasyonla maçı daha çok Fener'in yarı alanına yığacaktır. Ve bu tür karşılaşmalarda savunmayı iyi bilen bir takım oldu Fenerbahçe. Ersun Yanal da bunu ligde en iyi beceren hocalardan.

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