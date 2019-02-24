Fenerbahçe Yönetimi taraftardan para isteyecek!

Fenerbahçe'yi düşme potasına sokan Ali Koç Yönetimi, başlatacağı kampanya için medyadan reklam desteği istedi. Kampanyayı duyanlar ise "Fenerbahçe'nin imajını yerle bir ediyor" diye isyan etti.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





