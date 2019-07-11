11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...

Fenerbahçe'nin transferinden hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi planladığı Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın Napoli ile anlaştığı ifade ediliyordu. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis genç yıldız hakkında flaş sözlere imza attı.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 11:41
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Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, kadrosuna yeni isimleri katmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

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Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...

Sarı-lacivertli takım yeni gelecek isimlere kaynak yaratmak için genç yıldızı Eljif Elmas'ı ciddi bir rakama satmayı planlıyor.

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Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...

Makedon futbolcuyla ilgilenen ve somut adımlar atan İtalyan ekibi Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, transferle ilgili flaş açıklamalara imzasını attı.

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Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...

Başkan Laurentiis, Eljif Elmas'la ilgilendiklerini doğrularken, bu transferin gerçekleşmesi için mavcut kadrodan birkaç ismi satmaları gerektiğini ifade etti.

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Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...

Napoli'de özellikle teknik direktör Carlo Ancelotti'nin ısrarla istediği Eljif Elmas için 15 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonus şeklinde bir tekliften söz ediliyor.

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