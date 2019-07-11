11 Temmuz 2019, Perşembe
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Flaş Eljif Elmas açıklaması: İlgileniyoruz ama...
Fenerbahçe'nin transferinden hatırı sayılır bir gelir elde etmeyi planladığı Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın Napoli ile anlaştığı ifade ediliyordu. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis genç yıldız hakkında flaş sözlere imza attı.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 11:41
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