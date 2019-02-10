10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Soldado, ligde bu sezon oynadığı 11 maçta 3 sarı, 2 kırmızı kart gördü. 6 maçta takımını yalnız bıraktı.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 11:58
  • 1
  • 9
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Kayseri'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto Soldado, gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde...

  • 2
  • 9
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü.

  • 3
  • 9
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Galatasaray derbisinde Belhanda'nın boğazına sarılan yıldız, PFDK'dan 6 maç ceza almıştı.

  • 4
  • 9
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi.

  • 5
  • 9
'F..k of' demişti! Soldado'nun alacağı ceza...

Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör