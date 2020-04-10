Fernandao'dan flaş açıklamalar! "Fenerbahçe'den ayrılmayı hiç istemedim"

Fenerbahçe'de Robin van Persie gibi bir rakibin vardı. Onunla aynı takımda olmak nasıl bir his? Anlaşabiliyor muydunuz?

Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama maalesef futbolda isme bakılıyor. RVP dönemine bakarsak, o dönem iyiydim. Ben gol atıyordum. Bazen o oynuyordu, ben yedekten gelip yine gol atıyordum. Kişilik olayına gelirsek, aynı dili konuşmuyorduk, çok iletişimimiz yoktu. Ama bir problemimiz de yoktu. O dönemde onun oynayıp oynamamasıyla ilgili bir sorun çıktığında bu benimle ilgili değildi. Herkesin yapısı farklıdır. Onun biraz daha kapalı bir kişiliği vardı. Biz Brezilyalılar herkesle şakalaşır, konuşuruz. O birkaç kişiyle konuşmayı tercih ediyordu.