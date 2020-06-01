Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

Çünkü çok sık rastlanacak bir şey değil bir Türk ile Kanadalının Hollanda'da evlenmesi. Gerçekten güzel bir hikâye. Benden 1 yaş büyük bir ablam var. O şu an Hollanda'da okuyor. Annem, ablamla birlikte Hollanda'da, babam benimle birlikte Türkiye'de yaşıyor.