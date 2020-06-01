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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanırken, hangi milli takımı seçeceği sorusuna ise flaş bir cevap verdi. İşte o röportaj...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:42
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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, ailesi, Fenerbahçe'ye gelme süreci, sarı-lacivertli takımdaki hedefleri hakkında önemli ifadeler kullandı ve milli takım tercihi hakkında konuştu.

İşte o açıklamalar...

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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

7 Ekim 1999 Hollanda Arnhem doğumlusun. Futbola başlamadan önce Hollanda'da nasıl bir çocukluk geçirdin?

Evet, dediğiniz gibi Arnhem doğumluyum. Ama orada sadece 1-2 yıl yaşadım. Daha sonra Nijmegen'e taşındık. Orada büyüdüm ve okula gittim. Futbola 4 yaşında, Arnhem'in AZ 2000 takımında başladım. Çocukluğumda okula gittiğimi hatırlıyorum.

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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

Annem de babam da çalışıyordu. Annem profesyonel bir balerindi. Güzel bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Şikâyet edebileceğim hiçbir şey yok.

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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

Bir Türk ve bir Kanadalı Hollanda'da buluşmuş!

Aileni tanıyabilir miyiz? Hollanda'ya ne zaman ve nereden göçmüşler?

Aslında komik bir hikâye... Babam Türkiye'de doğuyor ve 7 yaşında Hollanda'ya yerleşiyorlar. Annem Kanada'da doğuyor ve o da 1 yaşında Hollanda'ya göçüyor ailesiyle. Ama açıkçası nasıl tanıştıklarını bilemiyorum.

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Ferdi Kadıoğlu'dan milli takım sorusuna flaş cevap! ''Teklif geldiğinde...''

Çünkü çok sık rastlanacak bir şey değil bir Türk ile Kanadalının Hollanda'da evlenmesi. Gerçekten güzel bir hikâye. Benden 1 yaş büyük bir ablam var. O şu an Hollanda'da okuyor. Annem, ablamla birlikte Hollanda'da, babam benimle birlikte Türkiye'de yaşıyor.

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