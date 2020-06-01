Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağının duyurulmasının ardından TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampa girmişti. Sarı-lacivertli futbolcular antrenman öncesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdi. İdmanda ise dikkat çeken bir detay vardı. Adı son günlerde transfer dedikodularına karışan Deniz Türüç, antrenman karelerinde yer almadı. İşte detaylar...