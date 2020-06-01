01 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağının duyurulmasının ardından TFF'nin Riva'daki tesislerinde kampa girmişti. Sarı-lacivertli futbolcular antrenman öncesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdi. İdmanda ise dikkat çeken bir detay vardı. Adı son günlerde transfer dedikodularına karışan Deniz Türüç, antrenman karelerinde yer almadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 15:31
ABONE OL
  • 1
  • 18
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe, ligin yeniden başlayacağı tarih öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

  • 2
  • 18
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

Saat 11.00'de core çalışmasıyla başlayan antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.

  • 3
  • 18
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

Antrenman öncesi teknik ve idari heyet, futbolcular ve TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele corona virüsü testi (PCR) yapıldı.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

Öte yandan idmanda paylaşılan karelerde, adı transfer dedikodularına karışan Deniz Türüç'ün objektiflerde yer almaması dikkat çekti.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe idmanında dikkat çeken o detay! Antrenmanda yer almadı

İşte yağmur altında gerçekleştirilen antrenmandan kareler...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör