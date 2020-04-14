14 Nisan 2020, Salı
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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüsü (Covid-19) nedeniyle futbola ara verilmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve adı Güney Amerika kulüpleriyle anılan Mauricio Isla ayrılığına karşın Şilili yıldızın alternatifini buldu. Yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İspanyol yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
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