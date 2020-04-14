14 Nisan 2020, Salı

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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüsü (Covid-19) nedeniyle futbola ara verilmesinin ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve adı Güney Amerika kulüpleriyle anılan Mauricio Isla ayrılığına karşın Şilili yıldızın alternatifini buldu. Yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İspanyol yıldızın transferi için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 01:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 06:41
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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, ligin son haftalarında aldığı yenilgilerle şampiyonluk şansını mucizelere bırakmış, teknik direktör Ersun Yanal ile de yollar ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek

Gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de öncelik teknik direktör... Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Marc Wilmots oldu. Sarı-lacivertli ekibin, Belçikalı teknik adama teklif yaptığı iddia edildi. Başkan Ali Koç'un 51 yaşındaki deneyimli isim ile görüntülü görüşme yaptığı belirtiliyor. Uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Wilmots, son olarak İran Milli Takımı'nda görev yaptı. Aralık ayında ayrılan tecrübeli isim şu anda boşta bulunuyor.

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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek

AKLI FENERDE

Teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin görüştüğü belirtilen Belçikalı Marc Wilmots, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetti. Voetbal24 sitesi, Wilmots'un Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e normalde sıcak bakabileceğini ancak 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti.

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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek

Haberde, Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceği ve bu takımın da Fenerbahçe olduğu vurgulanırken, iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de Isla'nın alternatifi hazır! Premier Lig'in yıldızı bedavaya gelecek

BLANC TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR

Fenerbahçe'nin diğer bir teknik direktör adayı ise Laurent Blanc...

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