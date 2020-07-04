Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

BAŞAKŞEHİR'İN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Onyekuru'nun Avrupa'dan birçok talibinin olduğunun da altı çizilirken, Başakşehir'in genç yıldıza yıllık 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bile öne sürüldü.