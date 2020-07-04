04 Temmuz 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiraladığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco tarafından geri çağrıldı. Afrika basını, takımının isteği üzerine Fransa'ya dönecek olan yıldız futbolcu için Fenerbahçe ve Başakşehir'in devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 07:05
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Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Galatasaray transferde sıcak günler yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda ayrılıklar ise üst üste geldi.

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Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Yuto Nagatomo'ya veda eden Galatasaray, kiralık sözleşmesini uzatmak için Monaco ile anlaşma sağlayamaması üzerine Onyekuru'yu da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

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Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Sarı-kırmızılı yönetim, Monaco'ya dönen oyuncunun lig bitene kadar forma giymesi için görüşmelerini sürdürürken, Afrika basınından ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

Aoi Football adlı sitede yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Nijeryalı kanat oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasına Türkiye'den Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir de katıldı.

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Fenerbahçe'den Onyekuru bombası!

BAŞAKŞEHİR'İN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Onyekuru'nun Avrupa'dan birçok talibinin olduğunun da altı çizilirken, Başakşehir'in genç yıldıza yıllık 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu bile öne sürüldü.

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