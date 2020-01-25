25 Ocak 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Harcama limitini aşması sebebiyle transferde eli kolu bağlanan ve şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, 4 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Simon Falette'in ardından bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.01.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 11:45
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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçıyla birlikte zorlu bir döneme girecek olan Fenerbahçe'de 31 Ocak'ta sona erecek olan ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve yeni transferi Simon Falette'e lisans çıkaramayan sarı-lacivertliler için federasyon, 16 milyon TL'lik limit artırımı uygulasa da Fenerbahçe Kulübü'nden hala 19 milyon TL'lik bir limit aşımı bulunduğu açıklanmıştı.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

Geçtiğimiz sezon Chelsea'den kiralanan Victor Moses'ın Inter'e transferinin ardından limit aşımını yaklaşık 4 milyon TL'ye indiren Sarı Kanarya, kadroda düşünülmeyen isimleri elinden çıkararak limit aşımı engelini ortadan kaldırmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

Bu doğrultuda somut adımlar atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak olan 4 isim kesinleşirken, ayrılıkların ardından ikinci transfer de imzayı atacak. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

ADIL RAMI

Fenerbahçe, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı ancak istenen performansı alamadığı Adil Rami ile yollarını ayırıyor. Falette'in transferinin ardından takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Fransız stoperin de Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve menajerine kendisine kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

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