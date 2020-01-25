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Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Harcama limitini aşması sebebiyle transferde eli kolu bağlanan ve şu an için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, 4 oyuncusuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Frankfurt'tan kiralanan Gineli stoper Simon Falette'in ardından bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 25.01.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 11:45
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