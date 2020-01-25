Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! İmzalar atılıyor

TFF'nin belirlediği harcama limitini aşması sebebiyle şu an için takviye yapamayan ve yeni transferi Simon Falette'e lisans çıkaramayan sarı-lacivertliler için federasyon, 16 milyon TL'lik limit artırımı uygulasa da Fenerbahçe Kulübü'nden hala 19 milyon TL'lik bir limit aşımı bulunduğu açıklanmıştı.