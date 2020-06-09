09 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adamı...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran'da başlıyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, ligler başlamadan önce Fenerbahçe'yle "Bu kapıdan giremez" denilen adamı sosyal medyanın gazıyla takımın başına geçirdiğini gördük" sözleriyle sarı-lacivertlileri eleştirdi. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 11:11
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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adamı...

Süper Lig'in üçüncü yarısı bu hafta sonu başlıyor. Herkesin kendine göre bir hedefi var Fenerbahçe'nin yok. Bütün mesele ligi bitirebilmek.

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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adamı...

"Kahır mektubu" sezon başında yazıldı ve defalarca okundu.. Mazeretle arası hoş olanların gelecek adına neler yapabileceğini düşünmek güçleşiyor. Biraz cesaret lazım.

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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adamı...

O takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın, eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret ortaya çıkacak mı?.

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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adamı...

Büyük takımlar işler kötü giderken ortaya çıkacak bir adam bekler, o adam "ben buradayım" der.

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Fenerbahçe’ye hesap sordu: ‘Bu kapıdan giremez’ denilen adamı...

Ne sosyal medyanın gazına gelir ne taraftarın ne de yağcı medyanın Şimdiden gelecek sezonun teknik direktörünü seçer "sonuna kadar arkasındayım" diye gücünü ortaya koyar.. Yeniden yapılanmanın bütün sorumluğunu yeni teknik direktöre bırakır, Fenerbahçe kasasını kurcalayan menajerlere değil..

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