Fenerbahçe'yi üzen açıklama: Kalıyorum!

"Gelen tüm mesajlara cevabım; kendimi bu takıma gerçekten iyi hissediyorum. Atmosferimize, stadımıza ve taraftarlarımıza bayılıyorum. Amacım Forest ile tarih yazıp, Premier Lig'e dönmek. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım ve burada kalacağım."