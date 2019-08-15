15 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Spor Toto Süper Lig yarın başlıyor. Yeni sezonda birçok takım yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe de ise bazı bölgelerde hala eksiklikler var. Forvet hattına bir ismi daha katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. Fenerbahçe'de listenin başına yazılan yıldız futbolcu Roma'ya transfer oluyor.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 10:42
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Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği Süper Lig yarın başlıyor.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Yeni sezona 9 transferle başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer için ismi geçen yıldızlardan bir bir kötü haber geliyor.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Stoper için Kjaer'i listenin başına yazan sarı-lacivertliler gelen kötü haberle büyük şok yaşamıştı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Daha sonra forvet için ismi geçen Sturridge'den de kötü haber alan Kanarya, son haberle büyük şok yaşadı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'de listenin başına yazılan forvetten kötü haber geldi.

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