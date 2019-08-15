15 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin gözdesi Roma'ya transfer oluyor
Spor Toto Süper Lig yarın başlıyor. Yeni sezonda birçok takım yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe de ise bazı bölgelerde hala eksiklikler var. Forvet hattına bir ismi daha katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. Fenerbahçe'de listenin başına yazılan yıldız futbolcu Roma'ya transfer oluyor.
Giriş Tarihi: 15.08.2019 10:42
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