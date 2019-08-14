14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray Nzonzi'yi duyurdu Fenerbahçe taraftarı çıldırdı!
Galatasaray ön libero bölgesine Roma'dan Steven Nzonzi'yi 2 seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların bu transferinden sonra Fenerbahçe taraftarı sosyal medya hesabından Ali Koç yönetimini adeta topa tuttu. Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala takımın birçok eksik bölgesi olduğunu düşünen Fenerbahçe taraftarı sarı-lacivertli yönetime transfer çağrısı yaptı. İşte o mesajlar...
Giriş Tarihi: 14.08.2019 21:14
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