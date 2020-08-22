22 Ağustos 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Yeni sezon hazırlıkları için Topuk Yaylası'na giden ve çalışmalarını burada gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Mame Thiam, antrenmanlara damga vurdu. Senegalli golcü, idmanlarda gösterdiği etkili performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 09:45
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Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

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Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Peş peşe açıkladığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapılan sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa'da transfer edilen Mame Thiam antrenmanlara damga vuruyor.

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Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Milliyet'te yer alan habere göre, yıldız futbolcunun bitiriciliği, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Sarı-lacivertli takımın antrenmanında attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Thiam, yaptığı gol vuruşları ile takım arkadaşlarını da motive etti.

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Fenerbahçe idmanına Mame Thiam damgası! Tüm dikkatleri üzerine çekti

Thiam'ın antrenmanlar dışındaki güler yüzlü tavırları da uyum sürecini kısa sürede atlatacağının göstergesi.

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