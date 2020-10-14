14 Ekim 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'yi şoke eden Shaqiri gerçeği! Transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isimlerden biri Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri olmuştu. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun transfer için İngiliz ekibiyle anlaşma sağladığı ancak transferin son anda yattığı ortaya çıktı. İşte sebebi... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 09:05
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Fenerbahçe'yi şoke eden Shaqiri gerçeği! Transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Transfer döneminde fırtına gibi esen ve kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

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Fenerbahçe'yi şoke eden Shaqiri gerçeği! Transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin imzası, son anda yattı.

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Fenerbahçe'yi şoke eden Shaqiri gerçeği! Transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Sarı-lacivertlilerin İsviçreli yıldızın kiralanması için İngilizlerle anlaştığı belirtildi.

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Fenerbahçe'yi şoke eden Shaqiri gerçeği! Transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Shaqiri'yi de ikna eden yönetim tam transferi bitirecekken şok bir haberle sarsıldı.

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Fenerbahçe'yi şoke eden Shaqiri gerçeği! Transferinin gerçekleşmeme sebebi...

Alınan bilgilere göre Liverpool'un hocası Jürgen Klopp son anda kadro planlamasını değiştirdi.

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