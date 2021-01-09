09 Ocak 2021, Cumartesi

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Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Fransa'dan talip var

Ara transfer dönemine de bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe'de bir yandan takımdan ayrılacaklar da gündemde. Sarı lacivertliler özellikle Mesut Özil için kadroda yer açmak ve mali yükü azaltmak adına gelecek teklifleri değerlendiriyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden Gustavo, Fransa Ligue 1 ekibinin radarına girdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 11:33
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Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Fransa'dan talip var

Son haftalarda zorlu maçlardan galip ayrılan ve şampiyonluk yolunda önemli adımlar atan Fenerbahçe'de bir yandan transfer harekatı sürüyor. Başta Mesut Özil olmak üzere kadrosuna yıldız isimler katacak sarı lacivertlilerde takımdan ayrılacaklar da gündemde.

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Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Fransa'dan talip var

Maaş bütçesinde yeni transferlere yer açmayı planlayan Kanarya'da, devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek. Ozan Tufan'ı yüksek bir miktar bonservis bedeliyle Premier Lig'e satmayı planlayan Fenerbahçe'ye bir şok da orta sahanın bir diğer olmazsa olmazı Gustavo'dan geldi.

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Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Fransa'dan talip var

FENERBAHÇE ORTA SAHASININ EN ÖNEMLİ PARÇASI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana muhteşem bir performans sergileyen ve orta sahasın en önemli parçalarından biri haline gelen Gustavo'nun peşinde önemli bir talip var.

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Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Fransa'dan talip var

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Gustavo ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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Fenerbahçe'yi Gustavo endişesi sardı! Fransa'dan talip var

Football365 sitesinin eski direktörü Ignazio Genuardi, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde defansif orta saha arayan Ligue 1 ekibi Monaco'nun Fenerbahçeli Gustavo ile yakından ilgilendiğini yazdı.

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