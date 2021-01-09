Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Mesut Özil ile yolların ayrılmasının mutluluğu yaşanıyor. Yaklaşık 6 formasından uzak kalan ve Londra ekibine ciddi bir maliyeti bulunan Mesut Özil'e Fenerbahçe'nin talip olması yönetim tarafından olumlu karşılanıyor. Peki Arsenal yıl sonuna kadar maaşını karşılayacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 09.01.2021 13:08 ABONE OL