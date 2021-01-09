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Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de Mesut Özil ile yolların ayrılmasının mutluluğu yaşanıyor. Yaklaşık 6 formasından uzak kalan ve Londra ekibine ciddi bir maliyeti bulunan Mesut Özil'e Fenerbahçe'nin talip olması yönetim tarafından olumlu karşılanıyor. Peki Arsenal yıl sonuna kadar maaşını karşılayacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 13:08
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Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

Arsenal yönetimi, Mesut Özil'in ayrılmasından dolayı hayli mutlu görünüyor. Fenerbahçe'ye imza atması beklenilen yıldız futbolcu için önemli bir haber gündeme geldi.

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Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

The Sun kaynaklı verilen habere göre Arteta'nın takımında yer vermediği ve 6 aydır sahalardan uzak olan Mesut için Arsenal dev bir bütçe rahatlamasına gidecek.

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Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

Aktarılan bilgilere göre Mesut'un Arsenal'den ayrılması halinde Premier Lig devinin kasasında 9 milyon euro gibi dev bir rakam kalacak.

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Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

PARASINI ARSENAL ÖDECEYECEK İDDİASI ÇÜRÜDÜ
Öte yandan Fenerbahçe'nin Arsenal ile yaptığı anlaşmada '2. yarıda parasını Arsenal ödeyecek' iddiaları da bu şekilde gerçekliğini yitirmiş oldu.

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Arsenal'de Mesut Özil mutluluğu! Fenerbahçe'ye imza atarsa...

NEDEN AYRILDI?
Bununla beraber Mesut Özil'in ayrılığına dair, "Aslında, Arsenal'e geldiğinde orta sahanın 1 numaralı ismiydi. Ancak, uzun zamandır Fenerbahçe'nin radarındaydı ve gitmemesi olanaksızdı." denildi.

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